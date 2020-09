У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец шестим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише як ше окончує знїманє годзинох на руским язику у керестурским Замку, а на „Наших местох” зазначени актуални подїї по локалних штредкох.

На бокох рубрики „Економия” мож пречитац розгварку зоз Борисом Надлуковачовим спред Новосадского сайму, як и о тлачидби слунечнїку и продукциї парадичох у Бачинцох.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела як почал нови школски рок у наших школох, а ту и розгварка зоз Ирину Папуґову з нагоди 50-рочнїци Дружтва за руски язик, литературу и културу.

„Мозаїк” преноши упечатки Даниєла Надьового о живоце у Австриї под час корони, док фамелию Рускайових з Руского Керестура и єденасте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка мож пречитац у рубрики „Людзе, роки, живот”.

На бокох „Духовного живота” пише як преславени Кирбай у Коцуре, Бикичу и Индїї, а „Спорт”, окрем посцигнутих резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, пише як ше за змаганя пририхтую столнотенисере СТК „Русин” у Руским Керестуре.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а як додаток вишло „Руске словечко”.

