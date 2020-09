У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец седмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац о онлайн конференциї о меншинский медийох на котрей участвовала и наша Установа, а на „Наших местох”, попри других информацийох, пише о порушаней гуманитарней акциї за фамелию Чапкових у Руским Керестуре.

На бокох рубрики „Економия” од коцурских и керестурских продуковательох паприґи мож дознац о тогорочней продукциї.

Рубрика „Култура и просвита”, медзи иншим, зазначела як почал нови школски рок у Школи за основне музичне образованє у Кули и о пририхтованьох за наиходзаци Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе.

„Мозаїк” представя Милану Младеновски зоз Дюрдьова, док у рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац интересантни напис о потоку Шидина и дванасте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” пише як преславени Кирбай и 50-рочнїца манастира Малих шестрох у Руским Керестуре, док „Спорт пише о початку сезони и посцигнутих резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а после длугшого часу як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

