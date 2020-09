У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец осмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац звит зоз Скупштини Новинарскей асоцияциї Руснацох.

На бокох рубрики „Нашо места”, попри других локалних информацийох, пише о отриманей гуманитарней акциї у Вербаше.

„Економия” у тим чишлє пише яки спокуси у роботи того року мали пчоларе, яки бул тогорочни урожай сої и слунечнїку у дюрдьовским хотаре и чи продукователь яблукох Янко Гнатко з Бикичу задовольни зоз тогорочну сезону.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела 13. Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” у Шидзе, а пише и о тим чи школяре на початку нового школского року достали шицки учебнїки на руским язику.

„Людзе, роки, живот” читачом представяю Стану Канюх з Руского Керестура и 13. предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” пише о Першей причасци у керестурскей парохиї, Кирбаю у Миклошевцох и Школярским дню у Дюрдьове.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, док ше на концу новинох находзи рубрика „Хладок и горуци тепши”.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

