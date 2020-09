У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец дзевятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац о активносцох рускей заєднїци у Републики Горватскей, а на бокох рубрики „Нашо места” мож пречитац вистки зоз Кули, Жаблю, Вербасу, Нового Орахова, а ту и напис о висельованю кравох зоз фарми „Кварк” у Руским Керестуре.

„Економия” понука розгварки зоз польопривреднїками Янком Ґайдошом зоз Коцура и Владимиром Канюховим зоз Дюрдьова, а рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз преслави 20-рочнїци Тамбурового оркестру КУД „Петро Кузмяк” у Новим Орахове и звит зоз Рочного коценрту Руского културного центру у Новим Садзе. Попри тим, ту и напис о Подобовей колониї „Еуфемия Гарди 2020.”

„Людзе, роки, живот” читачом представяю дакедишню коцурску учительку Ґеновеву Шанта и 14. предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” пише о тим як преславени Кирбай у Дюрдьове и як означени Школярски дзень у Водици у Руским Керестуре.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, док ше на концу новинох находзи рубрика „Хладок и горуци тепши”.

У тим чишлє вишли два додатки – „Дикица” и „Литературне слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)