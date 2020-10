У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацетим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о нєотриманей схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох, док о Стретнуцу поетох Рускей матки, активносцох Здруженя женох „Байка” и актуалносцох зоз жабельскей општини пише на бокох рубрики „Нашо места”.

„Економия” у тим чишлє пише о пририхтованьох за шатву жита, а рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз схадзки УО Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Дружтва за руски язик, литературу и културу. На тих бокох мож пречитац и интервю зоз писательку Ирину Гарди Ковачевич котра тогорочни лауреат награди Гавриїл Костельник.

„Мозаїк” зазначел яки активносци под час пандемиї коронавируса ше одвиваю у Руским културним центру у Новим Садзе, а о наших людзох хтори ше занїмаю зоз сток фотоґрафию пише у рубрики „Людзе, роки, живот”. На тих бокох мож пречитац и розгварку зоз новосадским парохом о. Юлияном Рацом з нагоди його дводеценийного священства, и 15. предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” пише о Першей причасци у дюрдьовскей парохиї, Школярским дню у Индїї и законченю стретнуца у керестурским Каритасу под назву Позитивна минута.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, як и резултати зоз змаганя у лапаню риби на дуґов у рамикох Спортских бавискох Яша Баков. Ту и напис о трох братох з Малацковей фамелиї з Руского Керестура котри охабели глїбоки шлїд у керестурским рукометним клубу.

На концу новинох находзи ше рубрика „Хладок и горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Руске словечко”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)