У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец першим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзкох Вивершного одбору и Роботного цела за нєрухомосци Националного совиту. О зашеданю СО Шид и Вербас, о сотруднїцтву Месней заєднїци Руски Керестур и Каритасу и активносцох новосадскей парохиї пише на бокох рубрики „Нашо места”.

„Економия” у тим чишлє зазначела Дзень поля у Руским Керестуре, а ту и розгварка о продукциї паприґи у Ґосподїнцох зоз Петром Семановим.

Рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз Округлого стола о правопису руского язика, промоциї кнїжки Михала Рамача Ноц на станїци Келети, а ту и прегляд активносцох по наших школох у Дзецинским тижню.

„Мозаїк” пише о роботи КУД Тарас Шевченко з Дюрдьова, док рубрика „Людзе, роки, живот” представя младого лїкара у рускокерестурскей амбуланти Аднана Хасана зоз Ираку, а пише о и 50-рочнїци малженства Наталиї и Йоакима Грубеньових з Руского Керестура. У тим чишлє на шоре и шеснасте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” пише о Пасторалним центру Йосафата у Керестуре, як и о стретнуцу Слово живота за младих.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, як и резултати зоз змаганя у вареню рибового котлїку у орґанизациї Здруженя спортских рибарох Коляк, и звит зоз турнира у шаху у рамикох Спортских бавискох Яша Баков. На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

