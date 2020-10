У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец другим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о хвильковей епидемиолоґийней ситуациї у жеми и реґионє, а о будинку Дома култури у Новим Орахове, як и о актуалних висткох зоз скоро шицких локалних штредкох, пише на бокох рубрики „Нашо места”.

„Економия” у тим чишлє зазначела конєц сезони у овоцнїкох, як и продукцию огуркох и цеску.

Рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз Манифестациї Миклошевци 2020 и 70-рочнїци КУД Яким Ґовля, а ту и прегляд активносцох по наших школох у Дзецинским тижню.

„Мозаїк” пише о интересантних активносцох Адоряна Чизмарового зоз Коцура, док рубрика „Людзе, роки, живот” пише о керестурских майстрох, а понука и седемнасте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац о виучованю виронауки у Дюрдьове и Новим Садзе, як и о преслави Кирбаю у старовербаскей парохиї.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а ту и напис о роботи СТК Русин з Руского Керестура.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишла „Дикица”.

