У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец трецим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох и пририхтованьох за формованє Влади Републики Сербиї, а о награди котру достала Сенка Бенчик од Општини Бачка Тополя пише на „Наших местох”.

„Економия” у тим чишлє зазначела єшеньски манифестациї у Руским Керестуре и Кули и актуални робот у дюрдьовским и шидским хотаре.

Рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова у Ґосподнїцох, як и зоз 52. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Рубрика „Людзе, роки, живот” пише о тим дзе ше нашо людзе одпочивали под час коронавирусу, а понука и осемнасте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац о преслави Кирбаю у парохиї у Сримскей Митровици и початку преподаваньох у рускокерестурскей парохиї. Ту и напис о дванацрочним пребуваню у парохиї у Шидзе.

„Спорт” дава резултати зоз уж познатей Чукияди, зоз турниру у малим фодбалу за ветеранох у рамикох Спортских бавискох Яша Баков, а ту и посцигнути резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишла „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”.

