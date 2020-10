У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец штвартим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о пририхтованьох за формованє Влади Републики Сербиї, а о гуманитарних акцийох за Йована Панайотова и Лану Йованович, актуалносцох зоз кулскей општини, як и о означованю Дня ошлєбодзеня пише на „Наших местох”.

„Економия” зазначела представянє Националней програми за препород валалу, продукцию бундави у Русковсковей фамелиї з Коцура и преробок желєняви у Руским Керестуре.

Рубрика „Култура и просвита” читачом понука розгварку зоз тогорочним добитнїком награди Микола М. Кочиш Мирославом Кевеждийом, звит зоз тогорочней Веселинки, а наявени и Фестивал рускей култури Червена ружа.

Рубрика „Людзе, роки, живот” у тим чишлє понука интересантни напис о тим як ше одупрец навалентним тарґовцом, а ту и остатнє, 18. предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац о преслави Кирбаю у Суботици и Новим Орахове.

„Спорт” понука вистки зоз фодбалу, шаху, рукомету, бодибилдинґу, а на тот завод и о сотруднїцтве Ловарского дружтва Дюрдьов и Спортских бавискох Яша Баков.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Литературне слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)