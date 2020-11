У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец пиятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о формованю новей Покраїнскей влади, а о схадзки Скупштини општини Кула, як и Скупштини општини Жабель пише на „Наших местох”.

„Економия” зазначела биланс ламачки у коцурским хотаре, а „Мозаїк” представя Златка Емейдия, добиднїка награди младежского часопису МАК за 2020. рок.

Рубрика „Култура и просвита” читачом понука звит зоз 59. „Червеней ружи”, а пише и о Тамбуровим оркестру КУД „Петро Кузмякˮ з Нового Орахова.

Рубрика „Людзе, роки, живот” у тим чишлє понука напис о Томиславови Кетелешови з Петровцох, як и Мирославови Цирбови зоз Шиду.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац о Кирбаю у Бачинцох, а у „Руским словечку” о новим филму за дзеци.

„Спорт” понука вистки зоз фодбалу, боксу и рукомету, а на концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)