У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У 46. тогорочним чишлє „Руского слова” у фокусу рубрики „Тижньовнїк” актуална и погоршана ситуация з епидемию вирису корона у нашей жеми. Исту тему алє на локалним уровню обрабяю и „Нашо места”, а у тей рубрики и звит о Митрових наградох додзелєних з нагоди Дня општини Жабель.

У рубрики „Економия” дава ше биланс паприґарскей сезони, а ту и напис о другей тераз актуалней заградкарскей култури, капусти. У рубрики „Култура и просвита” звит зоз мултимедиялней вистави „Саундкрекс” отриманей у новосадским РКЦ, а госц рубрики „Людзе, роки, живот” Любомир Дудаш Инґе, добитнїк єдней з новинарских наградох з нагоди 75-рочнїци „Руского слова”.

„Духовни живот” приноши як вирни у Сримскей Митровици преславели Святого Димитрия – Митра, а спортска рубрика дава прегляд законченя єшеньскей часци фодбалского першенства у локалних лиґох.

Ту и порядна рубрика „Горуци тепши” з рецептами читателькох, а додаток у 46. „Руским слове” рубрика „Руске у швеце”.

