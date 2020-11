У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец седмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о отримованю найстаршей рускей хижи у Руским Керестуре, док поєдиносци о епидемиолоґиней ситуациї по локалних штредкох пише на „Наших местох”.

„Економия” у тим чишлє призначела продукцию капусти у коцурским хотаре и конєц заградкарскей сезони у Руским Керестуре. Ту и напис о розсаднїку фамелиї Чапко зоз Дюрдьова.

Рубрика „Култура и просвита” дава звит зоз Мултимедиялного перформансу котри отримани у новосадским Руским културним центру, понука текст о проєкту фотоґрафованя у Керестуре и информациї о актуалним подняцу РНТ Дядя и Дома култури Руски Керестур.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Татяну Таґасович зоз Суботици, а ту и розгварка зоз др Деяном Загорянскийом зоз Вербасу.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац о активносцох парохиянох у Кули и Новим Вербаше, док „Спорт” пише о младих керестурских столнотенисерох и рукометашох, и о посцигнути резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишла „Дом и фамелия”, як и наш гумористични додаток „Дикица”.

