У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец осмим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о першей схадзки нововибраних представнїкох Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ зоз представнїками националних совитох националних меншинох.

На „Наших местох”, окрем податкох о епидемилоґийней ситуациї, мож пречитац и яки активносци у локалних самоуправох, дзе визначуєме вельку акцию садзеня древкох у Руским Керестуре, док „Економия” у тим чишлє призначела чи Михайло Буша зоз Коцура задовольни зоз тогорочну продукцию лїсковцох.

Рубрика „Култура и просвита” понука пречитац розгварку зоз Юлияном Папом, першим добитнїком награди Михайло Ковач котру додзелює часопис за дзеци Заградка. На тих бокох и напис о першим онлайн стретнуцу алумнистох керестурскей Ґимназиї.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Дюром Штранґаровим зоз Керестура, як и зоз сучасним способом стопираня, и то прейґ апликациї.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац як преславени кирбаї у Беркасове и Ґосподїнцох, о пошвецаню Духовного центру у Керестуре и як преславене швето Михала у Коцуре.

„Спорт” заокружує єшеньску часц першенства у фодбалу анализуюци бависко наших фодбалских клубох

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Литературне слово”.

