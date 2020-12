У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец дзевятим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о семинару о язичних компетенцийох котри орґанизовани за наставнїкох у меншинским образованю.

На „Наших местох”, окрем податкох о епидемилоґийней ситуациї, мож пречитац напис о статусу керестурского Замку, док „Економия” у тим чишлє пише о продукциї лїсковцох у Руским Керестуре и о Мариї Саламун зоз Ґосподїнцох котра шиє паплани.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела як означени Дзень школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове, а пише и о пририхтованю моноґрафиї о КПД Дюра Киш у Шидзе. У тей рубрики, медзи иншим, наявена и Културна манифестация Костельникова єшень.

„Мозаїк” зазначел зоз чим ше тих дньох занїма наш атлетичар Михаил Дудаш, а рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Ясну Ковач, руководительку финансийно-рахунководствених роботох у нашей Установи, а єдна є од добитнїкох тогорочних наградох Руского слова. Тиж, читаче можу упознац Веселинку Бачич з Руского Керестура.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац як преславени Кирбай у Кули и Кирбай Манастира шестрох служебнїцох у Коцуре.

„Спорт” заокружує єшеньску часц першенства у фодбалу и шидскей општинскей лиґи, а ту и вистки о рукомету и столним тенису.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Руске словечко”.

