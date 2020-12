У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешатим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” пише о схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, односно о пририхтованьох за шлїдуюцу схадзку.

На „Наших местох”, окрем податкох о епидемилоґийней ситуациї, мож пречитац текст о гуманитарних акцийох у котрих ше збера пенєжна помоц за хори дзеци, як и о означованю Дня општини Шид.

„Економия” на своїх бокох наявює Польопривредни саям котри того року будзе отримани онлайн, а пише и чи Дамир Гнатко зоз Бикичу задовольни зоз продукцию овцох.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела XIX Фестивал малих сценских формох Дюра Папгаргаї у Руским културним центру, а понука и розгварку зоз академиком Юлияном Тамашом з нагоди його животного ювилею, як и напис о кнїжкох за дзеци котри тих дньох видала и наша Установа.

„Мозаїк” понука розгварку зоз наставнїцу анґлийского язика Теодору Вранєш, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац интересантни напис о Джуньовей хижи у Руским Керестуре. Ту представени и креативни дзивки котри правя новорочни прикраски и Владимир Гарвильчак зоз Шиду.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац як св. Миколай нащивел дзеци на керестурскей парохиї и напис о наших вонкашнїх и нукашнїх спокусох у чаше пандемиї.

„Спорт” дава вистки зоз столного тенису, як и напис о активносцох Здруженя спортских рибарох Коляк зоз Керестура котри на змаганьох зазначую вершински резултати.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишло „Руске слово у швеце”.

