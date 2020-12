У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пейдзешатим числу новинох „Руске слово” на початних бокох находзи ше Крачунска винчованка владики кир Георгия Джуджара.

У рубрики „Тижньовнїк” мож пречитац звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох, док на „Наших местох”, окрем податкох о епидемиолоґийней ситуациї, мож пречитац вистки зоз Коцура, Шиду и Руского Керестура, а ту и напис о Здруженю за историю и културу „Круг три” з Нового Саду.

„Економия” на своїх бокох преноши упечатки зоз Польопривредного саяму котри того року отримани онлайн, а представя и Ана-Мария Рац з Коцура котра прави прикраски за крачунски и новорочни швета.

Рубрика „Култура и просвита” зазначела Културну манифестацию Костельникова єшень на котрей представени нови кнїжки за дзеци и виставу фотоґрафийох Петра Дешича у рускокерестурскей Школи.

На „Мозаїку” мож пречитац приказ о кнїжки о Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”, а на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” интересантни напис о Иванови Холошняйови зоз Швайцарскей.

На бокох „Духовного живота” пририхтани текст о „молитвових” ланцох котри кружа по дружтвених мрежох и о пририхтованю вирних за Крачун у керестурскей парохиї.

„Спорт” упознава читачох зоз дакедишнїм фодбалерох Дьодьом Ваяґичом зоз Коцура и спатра успихи у єшеньскей часци першенства ОФК „Бикич”.

На концу новинох находзи ше рубрика „Горуци тепши”, а у тим чишлє як додаток вишла „Дом и фамелия” котра пише як ше у такей епидемиолоґийней ситуациї треба пририхтац за преславу наиходзацих шветох зоз ближнїма.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)