У Новим Садзе отворени ище єден ковид шпиталь

НОВИ САД – Пре епидемиолоґийну ситуацию и пре звекшанє числа охорених од ковиду-19, Клинїка за ортопедию Клинїчного центра Войводини ознова преходзи до режиму роботи як ковид шпиталь.

Окрем нєй, охорених од коронавируса лїчи и Инфективна клинїка, клинїки за регабилитацию, уролоґию, пластичну гирурґию, максилофациялну и абдоминалну гирурґию, як и у Воєним шпиталю у Петроварадину.

Най здогаднєме, початком новембра Дом здравя на Новим населєню одредзени як обєкт до котрого ше маю явяц ковид-пациєнти, у роботним чаше од 7 до 20 годзин.

