У општини Вербас утаргнута позарядова ситуация, предписани мири оставаю на моци

ВЕРБАС – На предклад Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Вербас, 3. септембра предсидатель Општини Предраґ Роєвич принєсол одлуку о утаргованю позарядовей ситуациї на териториї вербаскей општини, преноши општински сайт.

Як наведзене у сообщеню, позарядова ситуация котра запровадзена 9. юлия пре елементарну нєпогоду виволану зоз ширеньом епидемиї оберацей хороти ковид-19 утаргнута, алє предписани мири котри принєсол Општински штаб пре безпечносц и защиту живота и здравя жительства и далєй оставаю на моци.

