У општини Кула позарядова ситуация

КУЛА – На териториї Општини Кула вчера од 15 годзин преглашена позарядова ситуация, а пре погоршанє епидемиолоґийней ситуациї хтора настала зоз ширеньом оберацей хороти Ковид-19 – о бявене на сайту локалней самоуправи.

Позарядову ситуацию преглашел предсидатель Општини Дамян Милянич, а тоту одлуку принєсол на основи препорученя општинского Штабу за позарядово ситуациї. Штаб препорученє принєсол на основи звиту Заводу за явне здравє Зомбор, по чиїх податкох вецей як 400 особи позитивни на вирус, як и на основи преценьованя епидемиолоґийней ситуациї и превенциї єй погоршаня.

Як стої у сообщеню, Штаб надалєй будзе жительох на час информовац о шицких мирох хтори будзе преберац а за хтори ше преценї же су нєобходни.

