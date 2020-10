ШИД – Як вчера сообщене зоз локалней самоуправи, на подручу општини Шид у остатнїх пейцох дньох нє призначени нови случаї позитивних особох на Ковид-19.

Хвильково три особи позитивни на спомнути вирус, маю благу клинїчну слику и находза ше у самоизолациї.

Општински штаб за позарядово ситуациї оценєл же слово о добрих епидемиолоґийних резултатох пре притримованє и почитованє превентивних мирох хторих ше и надалєй треба притримовац, а инспекцийни орґани буду окончовац контроли.

