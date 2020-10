ШИД – На подручу општини Шид хвильково реґистровани 1.347 миґранти, виявел вчера др Крсто Куреш, главни координатор Здравствених службох за здравствену защиту миґрантох.

Миґранти змесцени до трох прилапююцих центрох, найвецей у Адашевцох, потим Принциповцу, як и у самим Шидзе при гайзибанскей станїци.

По словох др Куреша, їх здравствени стан добри и нєпреривно ше провадзи окреме пре пандемию вируса корона.

