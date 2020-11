У РКЦ отримани Мултимедиялни перформанс БООМ-4

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру всоботу, 14. новембра, отримани Мултимедиялни перформанс БООМ-4.

У першей часци вечара отримана промоция нєдавно публикованей кнїжки драмох „Чарни лебед” Звонимира Павловича. Зоз автором о кнїжки, алє и вообще о його творчосци, бешедовали Славко Винаї и Мирон Джуня, хтори були и рецензенти кнїжки.

После розгварки зоз Павловичом виведзени перформанс „Забава” по тексту С. Мрожека, у адаптациї и режиї Звонимира Павловича, у хторим актере були Марина Хома, Наташа Макаї Мудрох и Иван Лїкар.

Рутен Треш Оркестра ше надовязала на перформанс и заокружела цали вечар зоз виводзеньом вецей композицийох.

У просторийох РКЦ ше мерковало же би були випочитовани шицки препоручени защитни мири пре пандемию, та до Клубу аматерох РКЦ могло войсц лєм одредзене число публики зоз обовязнима масками на тварох.

