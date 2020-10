У Сербиї од вчера пооштрени мири

БЕОҐРАД – Од початку епидемиї у Сербиї коронавирус потвердзени при 34.193 особох, а од пошлїдкох умарли 758 людзе. Вкупно тестирани 1.173.582 прикладнїки. Як пишу медиї, понеже ше вирус шири по Европи и сушедних державох, у Сербиї ше од вчера применюю нови мири за погосцительни обєкти, тарґовински ланци и ремеселнїцки обєкти котри, по новим, робя по 23 годзин.

Огранїчованє роботного часу по 23 годзин, у сущносци пооштрованє мирох, понеже дзепоєдни обєкти, хтори маю заградки, могли робиц по годзину по пол ноци.

Компетентни и далєй апелую на шицких гражданох же би були одвичательни и притримовали ше предписаних мирох, бо ше на тот способ ситуация у Сербиї може тримац под контролу.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)