У Сримскей Митровици преславени св. Димитрий

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вирни тей парохиї внєдзелю, 8. новембра, преславели св. Димитрия, диякона и мученїка сирмиюмского.

По найновших виглєдованьох археолоґох, Димирий бул диякон при оженєтому владикови Иринейови и после трох дньох як руцени св. Ириней до рики Сави коло моста Артемиди, 9. априла 304. року, под час управителя Проба, страдал и його диякон Димитрий, по котрим Митровица з давен давна ноши мено Цивитас санкти Деметриї (Город св. Димитрия), а у 80 рокох 20. столїтия у Митровици пренайдзена и найстарша церква св. Димитрия зоз 5. вику, котра ше находзи даскельо метери под жему у центру Митровици.

У Митровици оддавна постої католїцка церква св. Димитрия, а соборна православна церква 1997. року, на предкладанє патриярха Павла, пременєла свойого заступнїка св. Стефана зоз св. Димитрийом митровецким.

Исти дзень вирни означели и 80-рочнїцу єдней з найактивнєйших парохиянох зоз Лачарку, Славки Капроцки, а дворочни член Виктор єй уручел икону Пресвятей Богородици.

