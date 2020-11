СРИМ – Спрам найновших податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу Сримского управного округу 295 особи позитивни на вирус корона.

По словох др Нади Зец, директорки спомнутого Заводу, у Сримскей Митровици активни 190 случаї, Старей Пазови 13, Руми 19, Индїї 41, Ириґу 13 и Шидзе 17 особи.

Вона поволала гражданох же би ше притримовали превентивних епидемийних мирох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)