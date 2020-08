У студентских домох обовязни маски, забранєни преслави

БЕОҐРАД – Ношенє маскох будзе обовязне кед ше уходзи до студентского дому, до ресторану и читальньох, а забранєни нащиви, ноцованя и преслави у хижох, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

То лєм даєдни з мирох котри академци котри жию у студентских домох буду мушиц почитовац, а котри нєшка прилапени на Кризним штабу за зоперанє коронавирусу.

У Упутстве котре нєшка прешлїдзене студентским домом, пише же на уходзе до домох и ресторанох муша буц поставени дезобариєри и дезинфициєнс за руки на бази алкоголу.

Порядно треба дезинфиковац простор домох и ресторанох – патоси, дзвери, карсцелї, клянки, як и орманчики котри хаснує векше число особох.

У студентских домох забранєни нащиви, ноцованя и преслави у хижох, а у ресторанох треба обезпечиц условия за умиванє рукох и поставиц средства за дезинфекцию рукох.

