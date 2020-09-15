У тим року буду два попусти на шицки кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД – Як и прешлого року, и у 2020. року буду два сезони попусту – 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово”. Пре епидемию, перша сезона нє була влєце под час руских фестивалох як плановане, прето будзе тирвац од 1. по 31. октобер того року.

Друга сезона будзе уж традицийни попуст за швето Св. Миколая-крачунско-новорочни швета, же би ше у пакецику зоз кнїжку за дзеци могло нєсподзивац наймладших, а попуст будзе тирвац од 25. новембра по 25. децембер.

Прешлого року НВУ „Руске слово” зменшало цени кнїжкох же би були доступнєйши нашим читачом, та луксузни сликовнїци „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” и „Весели буквар” за дзеци котри коштаю 300 дин, на попусту буду коштац лєм 210 дин.

Кнїжки по вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе у будинку „Дньовнїк” на Булевару ошлєбодзеня 81, на 7. поверху (од 9 по 14 годзин) и на телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, пондзелок, вовторок и стреда од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” годно ше тиж наручиц и прейґ нашого сайту http://www.ruskeslovo.com/shop/.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)