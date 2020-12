У трох колох єдна побида столнотенисерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Подмладзена екипа Столнотениского клубу Русин у трох остатнїх колох у Южнобачкей лиґи посцигла єдну побиду и два пораженя, а до конца полусезони остало ище єдно коло.

За Русин наступели Матей Сабадош, Иґор Фейди и Стефан Колошняї, предводзел их тренер Драґан Ковачевич и у 5. колє, котре одбавене 5. децембра у Жаблю страцели змаганє од домашнєй екипи з резултатом 4:1. Пред тим у 4. колє, 28. новембра Русин дома победзел екипу Гайдука зоз Чуруґу зоз 4:1. Треце коло одбавене 21. новембра у Селенчи зоз екипу з истим меном, дзе Русин страцел зоз 3:4. У екипи Русина найбаржей ше визначел найискуснєйши Матей Сабадош.

Русиновци ше рихтали участвовац и на традицийним Новорочним турнире у Беоґрадзе, алє є пре епидемиолоґийну ситуацию одказани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)