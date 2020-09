У Школи вчера родительски, нєшка перши наставни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ вчера пополадню отримани родительски схадзки за перши и пияту класу, а директорка привитала и наймладшого 41-го школяра. Нєшка у Школи перши наставни дзень зоз мирами здравственей защити пре Ковид-19.

Директорка Хелена Пашо Павлович привитала малих школярох и їх родичох и потолковала условия, правила и предписани защитни мири у хторих ше будзе отримовац настава. Други школяре о тим буду поинформовани нєшка на першей годзини, а їх родичи он-лайн.

Нєшка перши наставни дзень за 257 школярох Основней школи, як и за 210 штредньошколцох. Зоз скорейшим анкетованьом родичох вибране за основношколцох настава у школи, а за штредньошколцох комбиновано, тидзень у Школи, тидзень он-лайн.

