У Школи означели Дзень здравей поживи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ вчера означени 16. октобер – Медзинародни дзень здравей поживи у рамикох проєкту „СТЕМ учальня толеранциїˮ. Координатор тей активносци професорка Тереза Катона.

Школяре интернату пририхтали здраву ужину хтора була послужена на вельким одпочивку шицким школяром предполадньовей смени. Почитуюци епидемиолоґийни мири у школи ужина була послужена по учальньох.

Попри тей активносци, школяре Туристичного напряму на предмету Костиранє направели електронски часопис здравей поживи хтори у тей форми будзе доступни и школяром.

Нєшкайши дзень означени и зоз плакатами у школским голу хтори зоз своїма школярами порихтали професорки Александра Виславски и Еуфемия Чапко.

Професор Любомир Орос и того року уж традицийно за тоту намену подаровал свойо здрави продукти.

