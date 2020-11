У Школи отворена вистава фракталних рисункох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк прешлого тижня поставена вистава фракталних рисункох хтори робели школяре, а у рамикох Мини волонтерского кампу, хтори у октобру витворени место традицийного Медзинародного волонтерского кампу.

Пре познату ситуацию зоз епидемию, Медзинародни волонтерски камп нє мог буц отримани, та спред орґанизатора Туристичного здруженя Любица Няради його модификоване отримованє премесцела до Школи.

Циль мини кампу бул же би ше през фракталне рисованє розвивало любов ґу фарбом и уметнїцким виражованю, а воно заш приноши велї позитивни здобутки. Роботнї зоз заинтересованима школярами и основней и штреднєй школи хторих було у красним чишлє, водзели Нярадийова хтора и педаґоґ у Школи и наставнїца подобового вихованя Мая Колошняї.

