У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим ТВ Маґазину у прилогу з польопривреди будзе слова о продукциї кромпльох и о продукциї грушкох, а у прилогу зоз Шиду, дзе 19. авґуста преславени Кирбай, патраче годни дознац и як Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш” глєда алтернативни ришеня за отримованє Фестивала „Мелодиї Руского двору”.

У ютрейшей емисиї будзе приказане и як члени Добродзечного огньогасного дружтва з Руского Керестура отримали практичну вежбу, прилог о инициятиви Управного одбору Рускей матки за обезпечованє простору за ґалерию у Руским Керестуре и о керестурским беґелю у котрим єст вше менєй води, а нєпокошени над вше баржей загрожує екосистему на тей водовей драги.

ТВ Маґазин почина на 20 годзин, а реприза будзе емитована такой тей ноци на два годзин, на пондзелок на 11 годзин и на вовторок на 22 годзин.

