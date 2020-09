НОВИ САД – У першей часци ютрейшого ТВ Маґазина буду емитовани звити зоз концертох у Новим Орахове з нагоди 20 рокох тамбурового оркестрa Културно-уметнїцкого дружтва „Петро Кузмяк” и зоз Рочного коцерта Руского културного центру.

Попри тим, патраче буду мац нагоду одпатриц прилог зоз Дому школярох у Руским Керестуре и о рециклажи паперу и пластики у општини Вербас. У прилогу з польопривреди будзе слова о тогорочним урожаю и тарґовищу яблукох и цибулї.

