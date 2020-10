У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазина патраче буду мац нагоду одпатриц прилоги на рижни теми о актуалносцох хтори ше случели того тижня, як цо обука за поступанє у елементарних нєпогодох хтора того тижня отримана у Руским Керестуре, округли стол о правопису руского язика, промоция найновшей кнїжки Михала Рамача и други.

У предлуженю програми, на 21 годзину, будзе емитоване нове виданє Широкого плану у хторим, з нагоди 12. септембра хтори означени як Медзинародни дзень шейтаня по природи, будзе промововани таки способ релаксациї и рекреациї и особи хтори го практикую.

