НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину патраче буду мац нагоду одпатриц шлїдуюци прилоги: тей яри Польопривредна станїца Нови Сад инсталовала автоматизовану метеоролоґийну станїцу у хотаре польопривредного маєтку Маґлич у Бачким Маґличу, та и екипа тих дньох зазначела упечатки о тей иновациї у польопривредней продукциї.

Будзе емитовани и прилог о просторийох Руского слова и Заводу за културу войводянских Руснацох, хто ше и кадзи ма виселїц, як и о чим бешедоване на тоту тему на 4. схадзки Роботного цела за нєрухомосци НСР.

У Маґазину будзе и приповедка о младей малженскей пари хтора прелєжала корона вирус и їх искуство з того периоду.

Тих дньох у Сербиї ше означує Дзецински тидзень, та з тей нагоди у велїх воспитно-образовних институцийох орґанизовани рижни едукативно-забавни роботнї за дзеци, а о чим слово, увидзице у прилогу з Руского Керестура.

У єдним прилогу годно ше здогаднуц єдного покус забутого ремесла – правеня стародавних метлох з метлїни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)