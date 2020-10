НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о 52. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї, о 16. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох и о реновираню грекокатолїцкей парохиї Святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

У прилогу з польопривреди будзе слова о кукурици и о актуалней ламачки, як и о гуманитарним базару у Коцуре.

