НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о стану зоз Ковидом-19 у нас и у швеце, о мултимедиялней вистави хтора стреду отворена у Руским културним центре у Новим Садзе, як и о проблему напущених псох у Руским Керестуре.

У прилогу з польопривреди будзе слова о резаню карфиолу, а у седмей епизоди проєкту „Чуваркуча” – Чувар дома Фондациї 021 будзе Српска Црня.

О тим, и о других темох, можеце патриц на нєдзелю на 20 годзин.

