НОВИ САД – На початку ютрейшого ТВ Маґазина будзе емитовани прилог о 45-рочнїци Телевизиї Войводини.

Патраче годни одпатриц и прилог з першого онлайн-сходу бувших школярох Ґимназиї у Руским Керестуре, як и прилог о зменшованю буджету шицким националним совитом у наступним року.

Будзе слова и о Каритасовей акциї збераня поживи и других стварох хтори наменєни худобним у коцурскей парохиї, як и о найзначнєйшим новосадским дунайским рукавку Шодрош и о його можлївей судьби у наиходзацим периодзе.

