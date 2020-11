У 27 войводянских општинох ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини вчера видал сообщенє у котрим епидемиолоґийну ситуацию у Войводини оценює як позарядову.

На основу податкох, през викенд у Войводини реґистровани нови 1.407 нови случаї, од чого 659 у Новим Садзе.

Анализуюци свойо податки ситуация ше оценює як позарядова у аж 27 општинох у покраїни и то у Новим Садзе, Зренянину, Сримскей Митровици, Панчеву, Кикинди, Суботици, Зомбору, Бачкей Паланки, Вершцу, Билей Церкви, Беочину, Опову, Жаблю, Алибунару, Сримских Карловцох, Пландишту, Темерину, Ковачици, Кули, Индїї, Руми, Вербасу, Бечею, Ириґу, Ковину, Шиду и Новей Црнї.

У других городох и општинох епидемиолоґийна ситуация оценєна як барз нєвигодна зоз тендецию погоршаня.

Прето Институт апелує на гражданох же би були одвичательни, а на локални самоуправи же би провадзели почитованє предписаних мирох, же би ше нє загрожело функционованє здравственей системи.

Гражданє треба и надалєй же би почитовали физичну оддалєносц и ношели защитни маски, окреме у завартих просторийох, же би нє нащивйовали места дзе ше збераю велї людзе, препоручує ше же би хронїчни хоротнїки и старши од 65 рокох ношели маски и на отвореним, же би ше порядно умивало руки и хасновало дезинфекцийни средства, и же би особи котри були у контакту зоз хору особу хтора ма позитивни текст на коронавирус остали у самоизолациї 14 днї од остатнього контакту.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)