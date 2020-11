СИВЕЦ – Дом култури Сивец обвисцел публику же ше 36. Фестивал акустичарскей музики, ФАМУС, отрима онлайн пре хвилькову ситуацию зоз пандемию Ковид-19.

Конкурс отворени 11. новембра и будзе тирвац по 1. децембер 2020. року, а реализовани будзе прейґ Ют’юб каналу 36. FAMUS (ONLINE).

Авторски писнї, крадки биоґрафиї и аудио-видео знїмок мож послац прейґ WeTransfer-у на мейл адресу 36.famus2020@gmail.com, а вецей информациї мож достац на урядовим сайту Дома култури Сивец и Ют’юб каналу.

