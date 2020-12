Фестивал малих сценских формох нєшка у РКЦ

НОВИ САД – У Руским културним центру нєшка на 16 годзин будзе отверанє 19. Фестивала малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”. Отверанє будзе онлайн прейґ Фейсбук боку: Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини.

У прогтами будзе промоция двоязичней кнїжки „Шлїди у преходносци/Трагови у пролазности” – Поетски и шветлосни записи Дюри Папгаргая и Михайла Лїкара/Поетски записи Ђуре Папхархаја и Михајла Љикара. На промоциї буду бешедовац: Младен Булут спред видавателя, Ирина Гарди Ковачевич як одвичательна редакторка и др Михайло Лїкар як автор фотоґрафийох. Послеслово Єлени Перкович и вивод з рецензиї Славомира Олеяра пречита Гелена Медєши, хтора будзе и модераторка промоциї. Стихи Дюри Папгаргая по руски и по сербски пречита Иван Лїкар.

На отвераню будзе и вистава малюнкох зоз ХV зволаня Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох зоз 2019. року хтору пририхта Владимир Салонски.

На истим фейсбук профилу, такой потим, буду емитовани два дзецински представи РНТ „Петро Ризнич Дядя”, сезона 2020/21, проєкт „ Голубица” и „Рибар и принцеза”. Авторка сказкох Ирина Гарди Ковачевич, а режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики подписує Владимир Надь Ачим.

Програма тогорочного Фестивала будзе прилагодзена наявеним миром у зопераню ширеня коронавирусу.

