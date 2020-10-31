Фестивал мож провадзиц и прейґ интернету

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре актуалну нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию зоз коронавирусом, 59. Фестивал рускей култури Червена Ружа будзе отримани нєшка, алє у вименєней форми.

Пре препоручени защитни мири, Фестивал у Велькей сали Дома култури годни провадзиц коло 80 особи, алє орґанизаторе ше потрудзели же би цаловечаршу програму могли патриц и други заинтересовани прейґ дружтвених мрежох. Директне преношенє будзе на Ют’юб каналу Qmedia, а знїмок ше будзе преношиц и на фейсбук ґрупох – Дома култури и Червеней ружи.

Тогорочни Фестивал задумани як ревиялни концерт на хторим буду учашнїки лєм зоз Руского Керестура, а на хторим наступя солисти, дзивоцка шпивацка ґрупа Ария и Вельки народни оркестер Дома култури. Учашнїки виведу народни и забавни композициї, векшина зоз скорейших Ружох.

Понеже того року Червене пупче нє будзе отримане, наиходзацих мешацох на Ют’юб каналу Дома култури Руски Керестур буду доступни рисовани анимациї даскелїх дзецинских шпиванкох зоз скорейших Пупчох.

Орґанизаторе надпоминаю же би ше пришло кус скорей програми, понеже ше на уходзе до сали нащивительом будзе и превентнивно мерац тїлесна температура, а обовязне и почитованє шицки предвидзених защитних мирох, насампредз ношенє маски и триманє одстояня.

Уходнїца за тогорочни Фестивал виноши 100 динари, а програма почнє на 19 годзин.

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