ФК Русин страцел у Параґох

ПАРАҐЕ – У 9. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, прешлей нєдзелї, 4. октобра, домашня ФК Будучносц зоз Параґох поражела екипу ФК Русина зоз Руского Керестура з резултатом 4:1 (2:0).

У першим полчаше домашнї два ґоли дали за даскельо минути, у другим, после трецого ґола домашнїх пораженє Русина зменшал Рац Иван, алє домашнї фодбалере до конца посцигли ище єден ґол и заслужено победзели.

После того пораженя Русин спаднул на 4. место на таблїчки, а у шлїдуюцим колє на нєдзелю, 11. октобра на 15 годзин, дочекує екипу ФК Задруґар зоз Сербского Милетичу хтори ше находзи у штредку таблїчки. тє. ма 10 боди менєй од Русина.

