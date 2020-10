Фодбалски клуб Русин достал нову косачку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин вчера, 16. октобра, од Месней заєднїци достал нову косачку на хаснованє.

Понеже фодбалски стадион Яраш початком того року прешол на управянє Месней заєднїци, средства од 380 000 динари Месна заєднїца видвоєла за купованє тей косачки, же би ше з ню отримовало спомнути стадион.

Дотераз кошенє трави на Ярашу окончовало Явне комуналне подприємство Руском, а одтераз тоту обовязку будзе окончовац домар фодбалского стадиону Яраш.

Робота на проєкту за вибудов нових трибинох на Ярашу тирва а, як гварел предсидатель Месней заєднїци Владимир Олеяр, кед плани за реализованє того проєкту нє поремеци епидемия вирусу Ковид-19, нови трибини на стадиону би требали буц вибудовани шлїдуюцого року.

