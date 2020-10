Формалносци коло формованя

Кед тот текст писани, нова Влада Републики Сериї ище вше анї нє була формована, а уж витворела цошка цо ше анї єдней пред ню нє удало: поставела рекорд у нєформованю. Кед же тото звучи дакус без смисла, ниа, преклад – анї єдней власци, скупштинскей векшини, партиї, нє требало тельо часу у новшей историї Сербиї, значи од обнови вецейпартийней системи вчасних дзеведзешатих, же би формовала Владу. Тельо. Вежнєце на виберанкох 188 од 250 мандатох, значи и Устав можеце меняц, алє нє формуєце владу скоро 120 днї.

Гоч як бим любел буц обєктивни и нєпристрасни, после двацец и кусур рокох, кельо робим тоту мою роботу я, ево, нє у стану написац фахови коментар тей ситуациї. Єдноставно, тота ситуация превозиходзи реални, рационални и шицки други конвенцийни рамики.

Перше ми ше видзело же предсидатель Александар Вучич, хтори по уставних инґеренцийох зверює мандат за формованє влади купує час, алє нач кед нє муши? Скупштина формована, векшина прешвечлїва, стара влада роби у технїчним мандату, так же ше зоз розцагованьом нє достава нїч. Вец сом штудирал о тим же Вучич нє ма досц фаховцох за шицки тоти места хтори треба пополнїц, алє боже мой, ша видзели зме же их ма цалком досц у предходним мандату. На концу концох, баш кед нє годно иншак, гоч хто зоз странки може превжац даяку функцию, бо, боже мой, кажда робота ше да научиц та и министерска, директорска, лєбо даяка треца. И то зме уж видзели. Вец сом подумал же ше СНС тераз приведла до позициї у хторей демократи були кед тримали шицку власц у скоро цалей Сербиї, кед мали „зилион” членох и нємоґаву опозицию. Пренадути мехир у хторим кажде сце цошка за себе, даяке место у управним лєбо надпатраюцим одбору, директорску, министерску лєбо секретарску функцию, за пошлїдок ма траценє чувства припадносци, формую ше струї, фракциї, лоби ґрупи и клани, а то чежко нивеловац и намириц каждого, а нє страциц власну позицию. Алє, анї то ми „нє трима воду”, понеже ше Вучич барз схопно осамел на нєдотхлївим верху партийней пирамиди и чежко же даяки опонент ма реалну шансу загрожиц його култ и авторитет и постац „калиф место калифа”. Можебуц то пре компликовани медзинародни, политични, епидемиолоґийни обставини? Чежко, ша ту 30 роки нєпреривно даяка компликация, драма, лєбо криза. Ище койдзеяки комбинациї и толкованя ми преходзели пред очми, алє нїч достаточно прешвечлїве же би розтолковало тоту ситуацию. На концу ми ше видзи же ше шицко тото зводзи на гевто найєдноставнєйше толкованє – Вучич нє понагля з владу, „бо ше му може”. То дакус болї, можем повесц, алє у сущносци, то вам то. На концу концох, кед маце єдного чловека хтори ше скоро за шицко пита, о шицким одлучує и до шицкого ше розуми, вец вам то так – живот идзе як цо ишол док зме мали предходну владу, и исто як цо будзе и исц док достанєме нову. Нач, вец, понагляц зоз формалносцами як цо то формованє влади.

