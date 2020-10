Циль хтори поставени, и сполнєти (XVII)

Року 2009/10. року пришло до пременки на главних руководзацих функцийох у НВУ „Руске слово”. На чоло Установи поставена потедишня новинарка Мартица Тамаш, а на место главного и одвичательного редактора, Дюра Винаї.

При концу свойого другого мандата (2010–2018) директорка детально описала период у котрим була на спомнутей функциї у часопису „Шветлосц” ч. 4/2018 (боки 619-627) под насловом „Чуваме и унапредзуєме свойо”. Тот єй напис даваме у скраценей форми.

„Як директорка НВУ „Руске слово” и у першим (2010–2014) и у другим мандату (2014–2018) робела сом у двох напрямох, на финансийним стабилизованю и на оптималним розвою виданьох. Дїловна политика унапрямена на подзвигованє и отримованє квалитета шицких виданьох, а у значней мири унапредзени технїчни условия за роботу.

„Руске слово” водзаца институция хтора чува руски язик и културу, националну свидомосц и идентитет Руснацох у Войводини, Републики Сербиї и споза гранїцох, през новини и часописи хтори маю информативни и едукативни змисти и змисти за розвагу; а окреме през уметнїцку литературу, хтора ношаци слуп у очуваню националного идентитета Руснацох на тих просторох. Снователь НВУ „Руске слово” од 2004. року Национални совит рускей националней меншини, а дїялносц з векшей часци, коло 80 одсто, финансує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

Установа од Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами достава средства, порядни мешачни субвенциї за видаванє тижньових новинох „Руске слово” и часописох „Заградка” и МАК, а видаванє часописа „Шветлосц” и кнїжкох финансує ше прейґ участвованя на конкурсох з проєктами.

ФИНАНСИЙНА СТАБИЛНОСЦ

У моїм першим мандату окончованя функциї директора (2010–2014) вельо зробене на финансийней стабилносци Установи. У предходним периодзе, а окреме под час 2016. и 2017. року, кед субвенция од Покраїнского секретарияту зменшана за 10 одсто, пре стабилне функционованє уведзени мири шпорованя, зоз чим зменшани шицки трошки.

У 2018. року, кед субвенция Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами за новини „Руске слово” и часописи за дзеци „Заградка” и за младих МАК звекшана за 5 одсто , функционованє Установи вошло до стабилнєйшей фази.

МАЄТОК УСТАНОВИ

У просторийох НВУ „Руске слово” у Футожскей 2 ше од 2011. року находзи Завод за културу войводянских Руснацох. Значне же зоз закладаньом Националного совиту 2011. року обезпечени пенєж зоз хторим адаптовани просториї Новинско-видавательней установи „Руске слово” у Футожскей 2 у Новим Садзе, за потреби спомнутого Завода. Средства за адаптацию простору, вєдно зоз проєктну документацию и фаховим надпатраньом обезпечени од Покраїнского секретарияту за културу и явне информованє.”

У двох мандатох як директорка НВУ „Руске слово” на три заводи порушала сом поступок уписованя власносци над дїловнима просториями Дописовательства НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре. У Суду у Кули, 26. децембра 2013. року подписани Анекс число 1. Контракта о участвованю у инвестованю дїловного будинка у Руским Керестуре зоз хторим Привредне дружтво Друкарня „Руске слово” з Руского Керестура – векшински власнїк будинка у хторим ше находза просториї Дописовательства НВУ „Руске слово” у Руским Керестуре, Новинско-видавательней установи „Руске слово” з Нового Саду припознали право власносци над штирома просториями.

МОДЕРНИЗОВАНЄ ВИДАНЬОХ

Нєшкайши формат новинох „Руске слово” розвил ше зоз формата и концепциї специялних додаткох новином з 2012, 2013. и 2014. року. Тоти проєкти порихтани по моєй идеї и инициятиви, зоз участвованьом и значну потримовку за тот проєкт заинтересованих новинарох и редакторох занятих у Установи и зоз финансийну потримовку Управи за културу Городу Нового Саду.

Иновациї зробени и у часопису МАК, а од септембра 2017. року инвестоване до осучасньованя випатрунка часописа „Заградка”.

У сали НВУ „Дневик” 15. юния 2012. року преславени ювилеї НВУ „Руске слово”: 65 роки часописа за дзеци „Заградка”, 60 роки часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и 40 роки часописа за младих МАК. У голу Покраїнскей влади АПВ 15. юния 2014. року НВУ „Руске слово” означела 90 роки друкованого информованя на руским язику („Руски новини”), 50 роки „Литературного слова” и представени нови формат новинох „Руске слово”. НВУ „Руске слово” 15. юния 2015. року у Студию „М” ЯМУ РТВ орґанизовала святочну академию з нагоди 70 рокох новинох „Руске слово”. З тей нагоди, першираз у историї НВУ „Руске слово” додзелєни новинарски награди, хтори достали: Михайло Симунович – за доприношенє квалитету и розвою новинох „Руске слово”, Михайло Зазуляк – за найактивнєйше информованє зоз терену и дньове информованє и Славица Фейса – за рубрику у новинох „Руске слово”. Награду за найвреднєйшого вонкашнього сотруднїка старшей ґенерациї достал длугорочни новинар, редактор и директор НВУ „Руске слово” Дюра Латяк и Сенка Надь – награду за найвреднєйшого вонкашнього сотруднїка младшей ґенерациї.

ЛЮДСКИ РЕСУРСИ

У НВУ „Руске слово” на нєодредзени час у 2018. року заняти 24 особи, а на дочасових роботох и по контрактох о дїлу, робя 12 особи. Рочно ше за авторске дїло писаня новинарских прилогох за новини и часописи або литературних дїлох за кнїжки анґажує вецей як 120 особи. У 2018. року тото число зменшане на коло 70 особи.

Же бизме були порихтани на иновациї хтори приноши час, 2014. року шейсц заняти у „Руским слове” закончели курс зоз веб-новинарства, хтори орґанизовало Здруженє новинарох Сербиї, а 2014, 2015. и 2017. року орґанизовани вецейдньово едукациї занятих зоз сучасного новинарства, у сотруднїцтве Новинарскей асоцияциї Руснацох – НАР зоз Новосадску новинарску школу и Одсеком за медийни студиї Филозофского факултета у Новим Садзе. Заняти зоз администрациї закончели вецей курси зоз обласци кнїжководительства, за потреби лиценци и зоз обласци Закона о явних набавкох, по хторим „Руске слово”, як хаснователь явних средствох, ма обовязку робиц.

НВУ „Руске слово” найкредибилнєйшa медийна и видавательна хижа Руснацох у швеце, єй дїялносц у функциї информованя и видавательства, а длугорочно очуваня язика, култури и националного єства Руснацох. Спрам того цо зарисоване у Националней стратеґиї Руснацох у Републики Сербиї 2013–2020. рок, у обласци информованя, НВУ „Руске слово” сполнєла шицки заплановани цилї. Остава за далєй стратеґийни циль и плановане намаганє НВУ „Руске слово” – змоцньовац квалитет информованя и видавательства на руским язику, котре ше реализує операюци ше на богату традицию информованя и видавательства на руским язику.”

РУТЕНПРЕС И САЙТ

Аґенция „Рутенпрес” роби од мая 2006. року и лєм 8 мешаци єй робота у векшей часци була финансийно закрита прейґ проєкта. Од 2012. року у значней мири ше ришує финансованє аґенциї „Рутенпрес”. Роботу „Рутенпресу” софинансую Национални совит рускей националней меншини, Месна заєднїца Руски Керестур и ЯМУ РТВ Войводини. Сайт НВУ „Руске слово” направени як проєкт 2008. року, и тераз є у функциї представяня шицких виданьох Установи. (…)

ДИРЕКТОРЕ НВУ„Руске слово” (1993–2020)

Наталия Дудаш (1993–2000)

Микола Шанта як о.д. (2000–2001)

Микола Шанта (2001–2005)

Владимир Паланчанин (2005–2010)

Мартица Тамаш (2010–2018)

Др Борис Варґа (2018)

ГЛАВНИ И ОДВИЧАТЕЛЬНИ РЕДАКТОРЕ НОВИНОХ (1993–2020)

Любомир Рамач (1987–1993)

Юлиян Каменїцки о. д. 1993–1998

Мр Гелена Медєши (1998–2000)

Любомир Рамач як о. д. (2000–2001)

Любомир Рамач (2001–2005)

Єлена Перкович (2005–2009)

Дюра Винаї (2009–2013)

Др Борис Варґа (2013–2017)

Иван Сабадош (2017)

(Предужи ше)

