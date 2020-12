Цо робиц кед почнєш гуториц „овай”?

Упутство: кед же ши нєсиґурни же гуториш словко „овай” каждираз кед на хвильку заблеїш и штудираш як ше виражиц, идз на кафу зоз пайташом и през розгварку уключ диктафон на своїм телефону. Кед же ши олд скул, вец можеш и прави диктафон. Же биш нє збунєл особу при себе, шлєбодно поведз же то за даяке виглєдованє. Можеш аж повесц же робиш интервю зоз нїм/ню, та вец будзе и лєгчейше исц. Цо хиби тому же биш ознова слухал блювотини з прешлого викенду?! Обрац увагу же биш ти бул тот цо водзи главну приповедку (гоч то собешеднїкови нє будзе лоґичне, алє так треба, будз упарти!), а особа при це може ше кеди-нєкеди уключиц зоз даяким своїм облюбеним виразом як цо то, поведзме, же ше нєшка лєпше „осечаю”, лєбо же му дала свой „брой”, можебуц же го дахто „викорисцел”, алє на шицко тото, „дешава ше”, цо тераз…

Кед же ши обачел же часто „оваюєш”, нє таке страшне. Удихнї и видихнї; померкуй же биш то з часом менєй хасновал. З другого боку, кед же то барз часто и вше, важне превжац дисциплински мири. За початок, ґу глави на посцелї руски словнїки, можебуц даяку кнїжку о историї Руснацох, у чежших случайох заменїц Паула Коеля зоз руским насловом по жаданю. Читац пред спаньом и скорей ставаня по 5-6 боки, з часом звекшовац число бокох. Нуспояви, як цо то чувства гордосци, знаня и любови, можу охабиц тирваци пошлїдки.

Ситуация почина буц озбильна кед ше нє обраца увагу на дробни слова, стил виражованя, або на акцент особи хтора ма уплїв на народ прейґ медийох. Бо ша гат „озда я добре знам”, а тоту свою критику ти себе можеш знаш уж цо и дзе. Охорени зме. Шицки – до єдно. Система вреднованя добрих и позитивних стварох ше розпадує, а верх скали „найлєпшосци” нїґда нє було чежше голєм на хвильку дотхнуц… Найвекши проблем хтори анї нє ма шветлосц на концу тунела то тото же то проблем шветових розмирох. Ми на тото як поєдинци нє можеме вплївовац, алє ше можеме як заєднїца одупрец. Хто виновати? Кажде сам себе виновати.

Тото „овай” то таке як вентил на ґуми, а ґума ше видує, та зме го вец цалком загашели. Пременїц околїско ноши зоз собу вельки ризик за мацерински язик – же би зоз додаваньом нових словох и виразох, бешеда була подобна як и Сречкова Шоїчова кед бешедує по анґлийски. Особи и околїско маю окремни упечаток на людзох и вони подсвидомо почню свою бешеду прилагодзовац у своєй глави на якишик автентични способ. Словко „овай” за єдного малого Руснака у морю айкулох и вельких рибох яґод квачка на циґоню, цо себе рибар заруцел: „Раз ше лєм влапиш”.

Пременка околїска и селїдба до векших городох ма свойо и предносци и хиби. Кед повем же нє таке подле знац руски язик у заходней Европи, а восточней поготов, нє будзеце ми вериц. Розумиц кед ци чловек почнє толковац по италиянски же ше гайзибан у хторим ше находзиш погубел, а ти, сеґинь, нє знаш анї дзе ши, алє най идзеш на 28 перон и чекай други на 15г и 17 минути, нє було би так лєгко розумиц кед би два старши панї зоз Ческей нє були ту и на своїм МАЦЕРИНСКИМ ЯЗИКУ ми потолковали яка ситуация, а я им одвитовала на своїм. То лєм приклад з велїх. Свидомосц о своїм походзеню вельо раз ма даяки предносци. Свидомосц о своїм походзеню значи мац свой идентитет. Та най пове хто цо сце. Правда нїґда нє може буц релативна.

