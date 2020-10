Чапковим закрита хижа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня закончени роботи на закриваню хижи трочленей фамелиї Марини Чапковей и єй дзецом Алекови и Лени з Руского Керестура.

У гуманитарней акциї хтору початком септембра порушали о.д. секретара Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди, участвовали коло 40 спонзоре, векшина з валалу, зоз донираньом помоци у форми пенєжу, будовательного материялу, або хижних елементох.

Положиц закрице на хижу, зоз своїма роботнїками, помогла кломферска роботня зоз Кули, а по словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, остало ище положиц изолацийни материял на хижу, хтори поробя даскельо члени Добродзечного огньогасного дружтва з Керестура.

После роботох на вонкашнєй часци хижи, будзе потребне унєсц и нови мебель – кавчи, дзецински столи за писанє, рахункар и рижни други хижни елементи хтори Чапково достали од спонзорох, векшини керестурских привреднїкох, а як визначели орґанизаторе, шицко цо було заплановане – успишно и витворене.

Кед ище дахто жада указац гуманосц, може то особнє зробиц, або у Месней заєднїци, гоч ше акцию и приводзи ґу концу.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)