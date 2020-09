Чарна Гора – факти за Риплия

Верце, лєбо нє, як тераз ствари стоя, ДПС Мила Дюкановича и його коалицийни партнере нє буду формовац нову Владу Републики Чарней Гори. Funny fact: хиби им єден мандат за векшину у Скупштини, алє о тим познєйше. За дакого хто 30 роки нєпреривно бул на власци як премиєр, предсидатель, министер и так далєй, то велька пременка. Правда же Дюканович остава предсидатель Чарней Гори и же нова Влада и вон буду мушиц сотрудзовац, алє за дакого зоз таким искуством у политики то вироятно нє будзе вельки проблем.

Окрем самого факту же нє победзел, ту интересантни ище два ствари. Перша же после телїх рокох Мило страцел власц на виберанкох, а нє на улїци, и то саме по себе лекция зоз демократиї за тот наш простор. У шоре, було у тим бависку вецей бавячох, а нє лєм чарногорски политични партиї, алє и фактори з боку хтори уплївовали, прицискали, лобирали, водзели рижни кампанї, алє конєчни резултат цалей тей приповедки леґална змена на виберанкох. Друга интересантна ствар же, знова после телїх рокох, Дюканович досц швидко, уж у поствиберанковей ноци припознал пораженє. Правда, нєдзечнє, були орґанизовани протести, споза хторих официйно нє стої ДПС, алє нє було физични зраженя медзи симпатизерами власци и опозициї хтора постава власц.

Най ше тераз врацим на гевтот єден мандат. У дзепоєдних державох би то за власц нє бул проблем, дахто би одспал, роздумал, дакус побешедовал и посовитовал ше зоз даским и одразу би ше освидомел же цали живот блукал у политичних водох и же праве ДПС процив хторого ше борел, у ствари, права опция. З тей нагоди сом, медзитим, нє сиґурни же ше то случи у Чарней Гори. Правда, власц ма средства, нагоду и мотив, алє думам же тераз ситуация пребарз деликатна же би ше дзека народу меняла на силу, лєбо „спод жита”.

А цо ше новей чарногорскей власци дотика, за шицких хтори обчековали же ше тераз случи нє знам цо, єдно вельке sorry. Странки хтори маю векшину наявели же буду почитовац медзинародни контракти и обовязки. То значи же ше евро-атланска интеґрация Чарней Гори предлужує и же нє будзе нїякого наглого обрацаня ґу Сербиї и, ище менєй, ґу Русиї. Шлїдуюци рок лєбо два, нє буду вообще анї бешедовац о „одпризнаваню” Косова, а вельке питанє чи о тим дараз ознова будзе бешеди.

Кед ше шицко тото поздава и пооднїма, цо за нас знача тоти „историйни” виберанки у сушедней держави? Реално, окрем прешвеченя же кажда власц кеди-теди може буц зменєна, цо зме и сами видзели 5. октобра, нїч окремне. За Чарногорцох медзитим, то вельо векша ствар: за нїх єдна ера закончена и почина нова – ера зменлївосци власци. Вони тераз маю нагоду за свой 6. октобер, а чи ю вихасную лєбо нє, то цошка цо наисце завиши лєм од нїх. Тото цо бим их щиро порадзел на основи нашого власного искуства, кед ю тераз нє вихасную, чежко же ю знова достаню.

