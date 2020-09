ЖАБЕЛЬ – На Скупштини општини Жабель отриманей пондзелок, 21. септембра, у биоскопскей сали у Жаблю, конституована нова вивершна власц и вибрани предситадель Општини, його заменїк и члени Општинскей ради.

За предсидателя Општини Жабель вибрани Чедомир Божич котрому зверени треци мандат, а за секретара вибрани Урош Раданович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)